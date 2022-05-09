На российском рынке стало в два раза больше китайских авто

Аналитики сообщили, что по итогам апреля в стране было продано 3521 авто китайских производителей. Это 12,6 % от проданных авто — каждое восьмое.
Если сравнивать с апрелем 2021 года, спрос упал на 66 %, но доля китайских авто на рынке возросла в два раза, сообщает «Автостат«.Стоит отметить, что авторынок в РФ упал на 84 %. За месяц в стране продано всего 27 тысяч новых машин.Лидер среди китайских брендов — Chery (1143 проданные машины, спрос в сравнении с апрелем 2021 года снизился на 69 %).
Самым популярным стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.Бренд Haval продал 979 авто, Geely — 624. У этих брендов также зафиксировано падение спроса.Посол Китая Чжан Ханьхуэй ранее заявил, что китайских машин на рынке России будет становиться больше. Он отметил, что многие модели уже обошли западные авто по ряду параметров.