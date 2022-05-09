На российском рынке стало в два раза больше китайских авто

Аналитики сообщили, что по итогам апреля в стране было продано 3521 авто китайских производителей. Это 12,6 % от проданных авто — каждое восьмое.

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Если сравнивать с апрелем 2021 года, спрос упал на 66 %, но доля китайских авто на рынке возросла в два раза, сообщает «Автостат«.Стоит отметить, что авторынок в РФ упал на 84 %. За месяц в стране продано всего 27 тысяч новых машин.Лидер среди китайских брендов — Chery (1143 проданные машины, спрос в сравнении с апрелем 2021 года снизился на 69 %).