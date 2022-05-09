Самый дешёвый автомобиль опять пришёл на рынок под новым брендом

Топливным первопроходцем Maple станет самая дешёвая версия паркетника Geely. Речь ведётся о заслуженном Vision X3 в исполнении Pro.

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Бренд Maple является «дочкой» известного китайского холдинга Geely. Его возродили в позапрошлом году. В то время предполагали, что эмблема кленового листа появится на недорогих электрокарах.

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Так оно и было на протяжении 2-х лет. Однако теперь на авторынке должна появиться первая малолитражная версия с бензиновой силовой установкой.

Топливным первенцем марки Maple станет самая дешёвая модификация паркетника Geely, а именно, Vision X3 в исполнении Pro. Речь ведётся о четырёхметровой модели с 2,5-метровой колёсной базой, которую разработали во 2-ой половине двухтысячных годов.

X3 Pro за последнюю пятилетку обновлялся уже пару раз. Поэтому экстерьер с интерьером обладают довольно пристойным внешним видом. В передней части «бюджетник» получил линзованную оптику. Сзади предусмотрены светодиодные фонари.

Салон оснастили 8-дюймовым тачскрином, мультирулём по типу современных Geely, а также минимумом необходимых опций. Речь идёт о кнопке запуска мотора, климат-контроле и электростеклоподъёмниках.

Автомобиль получил простую конструкцию. В передней части предусмотрели подвеску McPherson, в задней – полузависимую балку. Машина комплектуется безальтернативным 109-сильным (142 Нм) атмосферными 1,5-литровым мотором, работающим на АИ-92. Вместе с силовой установкой функционирует 5МКПП либо вариатор и переднеприводная система.

За счёт 16-дюймовых колёс обеспечивается достаточный клиренс. В перерождённом Maple поменяют только декор с шильдиками. В Geely решили не проводить каких-либо обновлений. Сегодня Geely Vision в исполнении X3 Pro расценивается в размере 49,9 – 68,9 тыс. юаней (около 7 500 – 10 300 долл.). После перехода к бренду Maple, ценники должны уменьшиться.