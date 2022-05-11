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1 час назад

Ford свозит несобранные пикапы на свой полигон

Газета.Ruиещё 2

Компания Ford накапливает несобранные электрические пикапы Ford F-150 Lightning на своем испытательном полигоне в Дирборне (штат Мичиган, США). Информация об этом появилась на форуме Lightning Owners.

Ford свозит несобранные электропикапы на свой полигон
Фото: lightningowners.comlightningowners.com

Пикапы Lightning в большом количестве отправляются из центра Ford Rouge, на котором выпускаются электромобили и заезжают на территорию полигона через один из въездов, сообщил пользователь с ником Autoguide.com и сопроводил запись фотографиями скопившихся на территории автомобилей. По его данным, наибольшее количество пикапов F-150 Lightning было отправлено на временную стоянку в течение первой недели мая. Это может быть связано с нехваткой автокомпонентов для окончательной сборки машин из-за кризиса полупроводников.

Автоновости,Ford,
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