Ford свозит несобранные электропикапы на свой полигон

Пикапы Lightning в большом количестве отправляются из центра Ford Rouge, на котором выпускаются электромобили и заезжают на территорию полигона через один из въездов, сообщил пользователь с ником Autoguide.com и сопроводил запись фотографиями скопившихся на территории автомобилей. По его данным, наибольшее количество пикапов F-150 Lightning было отправлено на временную стоянку в течение первой недели мая. Это может быть связано с нехваткой автокомпонентов для окончательной сборки машин из-за кризиса полупроводников.