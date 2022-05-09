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35 минут назад

Названы сроки презентации российского внедорожника Aurus Komendant

Илья Родин

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российский представительский внедорожник Aurus Komendant может быть показан публике к концу лета 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Названы сроки презентации российского внедорожника Aurus Komendant
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что к концу лета. А где - определимся [позже]», - рассказал Мантуров.

В сентябре прошлого года на машину выдали «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС), позволяющее начать производство и продажу автомобилей, напоминает издание «Дром».

Журналисты отмечают, что «длина внедорожника — 5380 мм, то есть он на 239 мм длиннее, чем Bentley Bentayga, и на 39 мм — чем Rolls-Royce Cullinan».

В редакции полагают, что запуск машины в серийное производство может оказаться вполне своевременным и успешным, особенно при выпуске широкого спектра модификаций. Это связано с тем, что в марте 2022 года американские и европейские власти ввели запрет на экспорт в Россию автомобилей премиум-класса.

Автоновости,Bentley Bentayga,Bentley,Rolls-Royce,Денис Мантуров,Минпромторг,
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