Названы сроки презентации российского внедорожника Aurus Komendant

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российский представительский внедорожник Aurus Komendant может быть показан публике к концу лета 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я думаю, что к концу лета. А где - определимся [позже]», - рассказал Мантуров.
В сентябре прошлого года на машину выдали «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС), позволяющее начать производство и продажу автомобилей, напоминает издание «Дром».
Журналисты отмечают, что «длина внедорожника — 5380 мм, то есть он на 239 мм длиннее, чем Bentley Bentayga, и на 39 мм — чем Rolls-Royce Cullinan».
В редакции полагают, что запуск машины в серийное производство может оказаться вполне своевременным и успешным, особенно при выпуске широкого спектра модификаций. Это связано с тем, что в марте 2022 года американские и европейские власти ввели запрет на экспорт в Россию автомобилей премиум-класса.