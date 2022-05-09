Названы сроки презентации российского внедорожника Aurus Komendant

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российский представительский внедорожник Aurus Komendant может быть показан публике к концу лета 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Я думаю, что к концу лета. А где - определимся [позже]», - рассказал Мантуров.

В сентябре прошлого года на машину выдали «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС), позволяющее начать производство и продажу автомобилей, напоминает издание «Дром».

Журналисты отмечают, что «длина внедорожника — 5380 мм, то есть он на 239 мм длиннее, чем Bentley Bentayga, и на 39 мм — чем Rolls-Royce Cullinan».