Hyundai будет производить «шагающие» машины

New Horizons Studio (подразделение Hyundai) сообщила об открытии научного центра в штате Монтана, где будет идти разработка устройств под названием Ultimate Mobility Vehicles — это тип машин, включающий шагающих роботов.

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Эти беспилотники смогут передвигаться на «конечностях» с сочленениями, которые имитируют суставы и могут сгибаться. Компания также будет разрабатывать беспилотники для грузоперевозок в отдаленные районы.