Hyundai будет производить «шагающие» машины

New Horizons Studio (подразделение Hyundai) сообщила об открытии научного центра в штате Монтана, где будет идти разработка устройств под названием Ultimate Mobility Vehicles — это тип машин, включающий шагающих роботов.
Эти беспилотники смогут передвигаться на «конечностях» с сочленениями, которые имитируют суставы и могут сгибаться. Компания также будет разрабатывать беспилотники для грузоперевозок в отдаленные районы.
Эти шагоходы — это серийная версия Tiger X-1, модель представили в феврале 2021 года. Она является эволюцией беспилотника Elevate, предназначенного для аварийно-спасательных работ. Tiger сможет не только ездить как обычное авто, но и трансформироваться в шагоход. В компании планируют сделать машину также и для перевозки пассажиров.