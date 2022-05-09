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2 часа назад

Hyundai будет производить «шагающие» машины

Gismeteo

New Horizons Studio (подразделение Hyundai) сообщила об открытии научного центра в штате Монтана, где будет идти разработка устройств под названием Ultimate Mobility Vehicles — это тип машин, включающий шагающих роботов.

Hyundai будет производить «шагающие» машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти беспилотники смогут передвигаться на «конечностях» с сочленениями, которые имитируют суставы и могут сгибаться. Компания также будет разрабатывать беспилотники для грузоперевозок в отдаленные районы.

Эти шагоходы — это серийная версия Tiger X-1, модель представили в феврале 2021 года. Она является эволюцией беспилотника Elevate, предназначенного для аварийно-спасательных работ. Tiger сможет не только ездить как обычное авто, но и трансформироваться в шагоход. В компании планируют сделать машину также и для перевозки пассажиров.

Автоновости,Hyundai,
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