Названы самые угоняемые автомобили в России

Специалисты авторынка назвали список автомобилей, которые сейчас больше всего интересуют угонщиков. Как сообщает FBM , сейчас злоумышленники стали чаще угонять бюджетные модели — их легче перепродать на вторичном рынке.

Также «ходовые» машины часто похищаются для последующей разборки, поскольку их выгодно продавать по запчастям.

Как отмечают эксперты, дорогие премиальные авто сейчас не интересны ни ворам, ни покупателям. Дело в том, что в текущей экономической ситуации такое машины не просто дорого обслуживать, но порой и вовсе невозможно из-за отсутствия запчастей в России.