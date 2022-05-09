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44 минуты назад

Названы самые угоняемые автомобили в России

Никита Бородкин

Специалисты авторынка назвали список автомобилей, которые сейчас больше всего интересуют угонщиков. Как сообщает FBM, сейчас злоумышленники стали чаще угонять бюджетные модели — их легче перепродать на вторичном рынке.

Названы самые угоняемые автомобили в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также «ходовые» машины часто похищаются для последующей разборки, поскольку их выгодно продавать по запчастям.

В перечне примечательных для автоворов оказались такие модели, как Kia Rio, Hyundai Creta, Renault Duster, Santa Fe, Toyota Camry, Hyundai Solaris и RAV4. Злоумышленники не брезгуют и российскими машинами, активно угоняя LADA Granta и Vesta.

Как отмечают эксперты, дорогие премиальные авто сейчас не интересны ни ворам, ни покупателям. Дело в том, что в текущей экономической ситуации такое машины не просто дорого обслуживать, но порой и вовсе невозможно из-за отсутствия запчастей в России.

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