Названы самые угоняемые автомобили в России

Специалисты авторынка назвали список автомобилей, которые сейчас больше всего интересуют угонщиков. Как сообщает FBM, сейчас злоумышленники стали чаще угонять бюджетные модели — их легче перепродать на вторичном рынке.
Также «ходовые» машины часто похищаются для последующей разборки, поскольку их выгодно продавать по запчастям.
В перечне примечательных для автоворов оказались такие модели, как Kia Rio, Hyundai Creta, Renault Duster, Santa Fe, Toyota Camry, Hyundai Solaris и RAV4. Злоумышленники не брезгуют и российскими машинами, активно угоняя LADA Granta и Vesta.
Как отмечают эксперты, дорогие премиальные авто сейчас не интересны ни ворам, ни покупателям. Дело в том, что в текущей экономической ситуации такое машины не просто дорого обслуживать, но порой и вовсе невозможно из-за отсутствия запчастей в России.