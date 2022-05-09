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1 час назад

На подмосковной штрафстоянке забыли коллекционный спорткар Ferrari

Мослента

На штрафстоянке в подмосковном Дмитрове забыли коллекционный автомобиль Ferrari Testarossa. Фотографию спорткара опубликовали пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Автонаходки».

На подмосковной штрафстоянке забыли коллекционный Ferrari
Фото: Joey Banks / UnsplashJoey Banks / Unsplash

На снимках автор публикации запечатлел итальянскую машину красного цвета. Раритетный спорткар выделяется на фоне обычных представителей автопрома.

Участники сообщества выразили в комментариях восторг. «Эх, купить бы ее», «Какая красота пропадает», «Шикарная "фера"», «Неужели настоящая, а не реплика какая-нибудь пластиковая?», «На фоне остальных машин кажется внеземным объектом», «Самая успешная тачка!» — написали они.

По версии некоторых СМИ, автомобиль винтажной модели, которая выпускалась с 1984 по 1991 год, находится на штрафстоянке в Московской области уже около двух лет. Он попал туда после оформления документов на таможне: бумаги оказались утеряны, и теперь Ferrari стала «узником» спецплощадки.

Ранее в Подмосковье заметили необычный автомобиль с номерами 666. Белая машина с «числом зверя» припарковалась в одном из дворов Реутова.

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