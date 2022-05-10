Россиянам рассказали об изменении цен на подержанные авто

На российском рынке автомобилей с пробегом наметилась тенденция по снижению цен. Об этом радио Sputnik рассказал президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров.

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«Если говорить об автомобилях с пробегом в России, то на них цены понемногу опускаются. Они не так стремительно падают, как росли, но все же», - заметил он.

По словам эксперта, резкий рост цен на автомобили был связан с желанием россиян «хоть какую-то машину купить, чтобы деньги не обесценились», и ажиотажным спросом.

«Сейчас тенденция такова, что все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идет спад цен по оставшимся предложениям», - пояснил Олег Амиров.

При этом он отметил, что, несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару и евро,

стоимость новых автомобилей пока не снижается.

«Новые европейские автомобили не заезжают в Россию прямым путем, как это было ранее. Они теперь поступают к нам через страны-посредники, что увеличивает их стоимость. Поэтому крайне маловероятно, что в ближайшее время цены на новые автомобили пойдут вниз», - считает президент Союза автоэкспертов и оценщиков и основатель компании AutoExpert.