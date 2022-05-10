Renault продаст часть бизнеса китайской Geely

Китайская компания Geely Automobile купит чуть более трети корейского подразделения Renault. Об этом сообщает Reuters.

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Сумма сделки составит около 200 миллионов долларов. Сделка поможет увеличить экспорт Renault в США и высвободит средства, которые французская компания сможет инвестировать в свой бизнес по производству электрокаров.

Renault, чей завод в южнокорейском Пусане может собирать до 300 тысяч автомобилей в год, находится в процессе преобразования и планирует стать конкурентом Tesla.

Решение Renault продать долю Geely, которой принадлежат Volvo Cars и 9,7 процента акций Daimler AG, последовало за объявлением о разработке гибридных автомобилей для Южной Кореи и других стран на заводе в Пусане.

Сделка позволит Geely экспортировать автомобили, произведенные в Южной Корее, в Америку, сказал человек, близкий к компании.

«Благодаря соглашению о свободной торговле между Южной Кореей и США у Renault или Geely не будет проблем с налоговым бременем, если они начнут экспортировать автомобили в Штаты», - объяснил Сон Сон Чжэ, аналитик Hana Financial Investment.

При этом, по его словам, Geely столкнется с более высокими производственными затратами в Южной Корее, где стоимость рабочей силы выше, а на автомобильном рынке доминируют местные Hyundai Motor и Kia Corp.

По состоянию на конец 2021 года Renault принадлежало 80 процентов южнокорейского подразделения. Двадцатью процентами владела компания-эмитент кредитных карт Samsung Card, которая в декабре заявила о планах продать свою долю.

В конце апреля появилась информация, что Renault планирует снизить свою долю в японском автопроизводителе Nissan Motor с 43 до 15 процентов.