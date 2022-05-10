Renault продаст часть бизнеса китайской Geely

Китайская компания Geely Automobile купит чуть более трети корейского подразделения Renault. Об этом сообщает Reuters.
Сумма сделки составит около 200 миллионов долларов. Сделка поможет увеличить экспорт Renault в США и высвободит средства, которые французская компания сможет инвестировать в свой бизнес по производству электрокаров.
Renault, чей завод в южнокорейском Пусане может собирать до 300 тысяч автомобилей в год, находится в процессе преобразования и планирует стать конкурентом Tesla.
Решение Renault продать долю Geely, которой принадлежат Volvo Cars и 9,7 процента акций Daimler AG, последовало за объявлением о разработке гибридных автомобилей для Южной Кореи и других стран на заводе в Пусане.
Сделка позволит Geely экспортировать автомобили, произведенные в Южной Корее, в Америку, сказал человек, близкий к компании.
«Благодаря соглашению о свободной торговле между Южной Кореей и США у Renault или Geely не будет проблем с налоговым бременем, если они начнут экспортировать автомобили в Штаты», - объяснил Сон Сон Чжэ, аналитик Hana Financial Investment.
При этом, по его словам, Geely столкнется с более высокими производственными затратами в Южной Корее, где стоимость рабочей силы выше, а на автомобильном рынке доминируют местные Hyundai Motor и Kia Corp.
По состоянию на конец 2021 года Renault принадлежало 80 процентов южнокорейского подразделения. Двадцатью процентами владела компания-эмитент кредитных карт Samsung Card, которая в декабре заявила о планах продать свою долю.
В конце апреля появилась информация, что Renault планирует снизить свою долю в японском автопроизводителе Nissan Motor с 43 до 15 процентов.
Позже стало известно, что доля Renault в «АвтоВАЗе» (68 процентов) будет передана Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» за минимальную условную стоимость с правом обратного выкупа в течение пяти-шести лет.