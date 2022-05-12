Суд разрешил ГИБДД составлять на водителей протоколы за хулиганство

Девятый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: инспекторы ГИБДД вправе составлять протоколы на водителей за хулиганство. Иными словами, даже брань за рулем может стать поводом для серьезного разговора с инспектором. Плавно перетекающего в штраф.

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В своем свежем обзоре судебной практики Девятый кассационный суд детально разобрал историю, случившуюся на одной из дорог Камчатки. Некий К. устроил скандал и отказывался успокоиться даже по требованию инспектора ГАИ. Были ли претензии к гражданину как нарушителю Правил дорожного движения, история умалчивает. Возможно, как водитель он и ни в чем не виноват. Но то, что в разговоре с инспектором ГИБДД гражданин вел себя непотребно - юридически установленный факт. И за это надо отвечать.

Однако апелляционный суд отменил решение о наказании, сочтя, что у ГАИ нет полномочий привлекать к ответственности за мелкое хулиганство. Мол, если бы дебошир пересек двойную сплошную, это другое дело. А простой человеческий мат, дескать, не должен волновать инспекторов ГАИ.

Кассационный суд объяснил: так рассуждать нельзя. Решение нижестоящей инстанции было отменено. А само дело включено в обзор судебной практики в качестве назидания: чтобы и другим судьям не пришло в голову так рассуждать.

"Инспектор ДПС относится к должностным лицам строевого подразделения дорожно-патрульной службы ГИБДД, вследствие чего был вправе составить протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ", - сказано в обзоре.