Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в РФ

Самым популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке по итогам марта-апреля стал кроссовер Cherry Tiggo (T11). Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Фото: Chery Chery

Подержанные кроссоверы Chery Tiggo (T11) с марта по апрель продавались в среднем за 380 тыс. руб. — на 7% дороже, чем в начале года. На втором месте находится седан Lifan Solano со средней ценой 287 тыс. руб. (+4,4%). Третьим стал лифтбек Chery Amulet A15 (105 тыс руб. +10,5%). На четвертом и пятом местах находятся седан Geely Emgrand EC7 (380 тыс. руб., +5,6%) и кроссовер Lifan X60 (599 тыс. руб. +7%).