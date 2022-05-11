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21 минуту назад

Кроссовер Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в РФ

Газета.Ruиещё 2

Самым популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке по итогам марта-апреля стал кроссовер Cherry Tiggo (T11). Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в РФ
Фото: CheryChery

Подержанные кроссоверы Chery Tiggo (T11) с марта по апрель продавались в среднем за 380 тыс. руб. — на 7% дороже, чем в начале года. На втором месте находится седан Lifan Solano со средней ценой 287 тыс. руб. (+4,4%). Третьим стал лифтбек Chery Amulet A15 (105 тыс руб. +10,5%). На четвертом и пятом местах находятся седан Geely Emgrand EC7 (380 тыс. руб., +5,6%) и кроссовер Lifan X60 (599 тыс. руб. +7%).

Ранее сообщалось, что доля машин брендов из КНР в России выросла в два раза несмотря на падение продаж китайских авто на 66% относительно апреля прошлого года. В апреле 2022 года каждый восьмой купленный автомобиль в России был выпущен китайским производителем (12,6% от общего объема).

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