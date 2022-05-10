Автобусный рынок России упал на 35%

С 1329 до 868 ед. в апреле 2022 года к апрелю 2021 года упали продажи новых автобусов в России, о чем говорится в недавнем исследовании «Автостат Инфо». Автобусный рынок «просел» в этот период на 34,7%, уточняют аналитики компании.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

При этом на 23,7% с 76 до 94 ед. увеличились продажи автобусов-иномарок (их доля — 10,8%), а показатели реализации российской техники упали даже ниже рыночных значений, на 38,2% с 1253 до 774 ед. А их доля зафиксировалась на отметки в 89,2%.

В отчетный месяц в Москве продажи автобусов возросли на 17% с 159 до 186 ед., а показатели реализации в Санкт-Петербурге увеличились многократно с 25 до 127 ед. Третий по емкости рынок сбыта новых автобусов в стране — это Ямало-Ненецкий АО, где продажи такой техники выросли в отчетный период с 18 до 85 ед. В Москве объем автобусного рынка в апреле 2022 года увеличился к прошлому году с 32 до 59 ед., а продажи в Воронежской области упали на 67,6% с 108 до 35 ед.