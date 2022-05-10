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37 минут назад

Концерн Volkswagen надеется обойти Tesla по объёмам производства электрокаров к 2025 году

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что глава немецкого автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс заявил на прошедшей не так давно отраслевой конференции о желании обойти по объемам производства электрокаров компанию Tesla.

Концерн Volkswagen надеется обойти Tesla по объёмам производства электрокаров к 2025 году
Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом Дисс не скрывает, что это будет довольно сложно. Однако концерн не будет отказываться от гонки. Наоборот, Volkswagen ориентируется именно на показатели Tesla по части скорости производства электричек.

«Это будет напряженная гонка, но мы не сдадимся. Я должен сказать, что мы не ожидали, что наш главный конкурент из США будет настолько быстрым и хорошо подготовленным», — отметил Дисс.

Не смотря на то, что в 2021 году глава концерна подвергся сильной критике из-за частых сравнений Volkswagen с Tesla, Дисс хочет опередить американского конкурента за счет богатой линейки электрических машин.

Причём в концерне готовы предложить не только премиальные электрокары, но и бюджетные варианты. Пока что в минувшем квартале Tesla поставила более 310 000 своих авто, а Volkswagen лишь 99 064 штук.

Автоновости,Tesla,Volkswagen,Герберт Дисс,VolksWagen,
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