Raven Cars представила NFT-суперкар с V12

Технология невзаимозаменяемых токенов набирает обороты в автомобильном мире. Компания Raven Cars решила использовать NFT для создания спорткаров — анонсированный фирмой автомобиль Raven GT существует исключительно в цифровом виде и не будет воплощён в металле. При этом в Raven Cars полностью проработали свой виртуальный спорткар и даже озвучили потенциальные характеристики машины, которую, если кто-то пожелает профинансировать проект, в будущем можно будет построить в реальности.

Авторы проекта утверждают, что они проходят полный путь разработки настоящего автомобиля, кроме стадии воплощения своих наработок. Вместо этого получается цифровой спорткар, который можно купить в формате NFT-токена. Машина получила длинный капот и низкий скульптурный кузовом, у которого есть большая решётка радиатора, массивные воздухозаборники в бампере и передних крыльях.

Оптика выполнена целиком из светодиодов, а панорамное лобовое стекло визуально выполнено воедино с боковыми. Если бы Raven GT делали в металле, то это был бы спорткар массой 1525 килограммов с 800-сильным двигателем V12 в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.