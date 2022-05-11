Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Toyota приняла решение о возврате на рынок РФ в 2022 году

иещё 1

По данным издания «Автовзгляд», японский автопроизводитель собирается производить свою самую популярную на сегодняшний день модель – новое поколение внедорожника Land Cruiser 300 в Китае. Затем внедорожник может быть отправлен в Россию.

Toyota может вернуться на рынок РФ
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

После того, как внедорожник начнет производиться в Поднебесной, японская компания сможет поставлять автомобиль на самые разные региональные рынки, в том числе и на российский. Поспособствовать возвращению Toyota на российский рынок сможет одобренный Минпромторгом параллельный импорт.

Собранный в Китае Toyota Land Cruiser 300 сможет немного удовлетворить возникший среди россиян спрос на новые автомобили и сократить дефицит моделей, а также снизить цены на них. Напомним, в Японии желающих купить новый LC300 так много, что образовалась очередь почти на четыре года. Как сообщают эксперты с импортом внедорожника проблем возникнуть не должно, считают эксперты.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,Минпромторг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители