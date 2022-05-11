Toyota может вернуться на рынок РФ

По данным издания «Автовзгляд», японский автопроизводитель собирается производить свою самую популярную на сегодняшний день модель – новое поколение внедорожника Land Cruiser 300 в Китае. Затем внедорожник может быть отправлен в Россию.

После того, как внедорожник начнет производиться в Поднебесной, японская компания сможет поставлять автомобиль на самые разные региональные рынки, в том числе и на российский. Поспособствовать возвращению Toyota на российский рынок сможет одобренный Минпромторгом параллельный импорт.

Собранный в Китае Toyota Land Cruiser 300 сможет немного удовлетворить возникший среди россиян спрос на новые автомобили и сократить дефицит моделей, а также снизить цены на них. Напомним, в Японии желающих купить новый LC300 так много, что образовалась очередь почти на четыре года. Как сообщают эксперты с импортом внедорожника проблем возникнуть не должно, считают эксперты.