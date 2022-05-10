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38 минут назад

Представлен новый Land Rover Range Rover Sport

Motor.ru

Концерн Jaguar Land Rover представил Range Rover Sport третьего поколения. Вслед за «старшим» Range Rover новинка перешла на модульную платформу MLA-Flex, обзавелась полноуправляемым шасси, отказалась от постоянного полного привода в пользу системы с муфтой подключения передней оси, а ставку сделали на рядные 3,0-литровые «шестёрки» Ingenium. Пока раскрыты подробности о семи модификациях: шесть предложат в Европе, а четыре — в США.

Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
Фото: Новый Range Rover SportНовый Range Rover Sport

Range Rover Sport сохранил узнаваемую внешность, а с определённых ракурсов сходство с моделью прошлого поколения колоссальное. При этом габаритные размеры немного увеличились, а расстояние между осями стало больше на 54 миллиметра.

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Маркеры новинки — «потайные» дверные ручки, горизонтальные фонари, узкая светодиодная оптика с прерывистой линией дневных ходовых огней, а также выставленные напоказ выхлопные патрубки. Кузов очень обтекаемый: коэффициент аэродинамического сопротивления Сх равен 0,29.

По шасси Range Rover Sport во многом унифицирован с «пятым» Range Rover. Спереди подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — пятирычажная конструкция. Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение, задняя ось может поворачиваться на те же 7,3 градуса.

Сюрприза по линейке силовых агрегатов тоже нет — у большинства Range Rover Sport будут 3,0-литровые «турбошестёрки» Ingenium с умеренно-гибридным «довеском», есть заряжаемые гибридные модификации с батареей ёмкостью 31,8 киловатт-часа (и запасом хода на электротяге до 77 километров по стандарту EPA), а на вершине линейки восьмицилиндровая топ-версия с 4,4-литровым двигателем BMW.

В США предложат бензиновые умеренные гибриды P360 (360 сил, 500 Нм) и P400 (400 сил, 550 Нм), заряжаемый гибрид P440e (440 сил, 620 Нм) и флагманскую модификацию P530 (530 сил, 750 Нм). В Европе «младшей» бензиновой версии не будет, зато появятся дизельные умеренно-гибридные модификации D300 (300 сил, 650 Нм) и D350 (350 сил, 700 Нм), а также ещё один заряжаемый гибрид P510e (510 сил, 700 Нм). Самый быстрый внедорожник способен разменять 100 км/ч за 4,5 секунды.

Интерьер Range Rover Sport очень похож на флагманскую модель, но есть важные отличия — видоизменена 13,7-дюймовая цифровая приборная панель, у руля три спицы, а блок регулировок климат-контроля расположен под другим углом. Головное устройство одинаковое: Land Rover делает ставку на тачскрин диагональю 13,1 дюйма с системой Pivi Pro, беспроводными обновлениями и функцией голосового управления.

У задних пассажиров увеличено пространство для ног, топ-версиям положены мультиконтурные кресла с 22-диапазонной электрорегулировкой и массажем, есть системы активного шумоподавления и очистки воздуха, а также 1430-ваттная аудиосистема Meridian с 29 динамиками. Естественно, для Range Rover Sport недоступен семиместный салон, а сзади бывает только трёхместный диван.

Хотя Land Rover перешёл на систему полного привода с муфтой подключения передней оси, а в некоторых режимах внедорожник заднеприводный в угоду экономии топлива, геометрическая проходимость не пострадала.

В режиме Wade Mode роскошный Range Rover Sport способен преодолевать 900-миллиметровый брод (+50 миллиметров относительно предшественника), появилась новая система внедорожного круиз-контроля, которая безопасно выбирает скорость, учитывая углы продольных и поперечных наклонов автомобиля, а также рельеф местности.

Дату начала продаж в Land Rover не называют, но цены уже известны — в США новый Range Rover Sport стоит от 83 до 122 тысяч долларов, в Великобритании от 79 тысяч фунтов стерлингов. Первая партия внедорожников будет в топовом исполнении First Edition с двигателем V8, активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси. О перспективах модели в России информации нет, хотя на нашем сайте Land Rover появилась вся информация о новинке.

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