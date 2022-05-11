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1 час назад

Mercedes-Benz может отказаться от малолитражек

Motor.ru

Mercedes-Benz может отказаться от малолитражек, пишет британский Autocar, ссылаясь на генерального директора немецкого концерна Олу Каллениуса. Выступая на саммите Financial Times «Будущее автомобилей», руководитель Mercedes-Benz заявил, что «стратегия заключается не в погоне за объёмами, а в погоне за ценностью для клиентов и компании». Иными словами, топливных преемников у компактных Mercedes-Benz может и не быть, хотя решение пока не принято.

Mercedes-Benz может отказаться от малолитражек
Фото: © Mercedes-Benz© Mercedes-Benz

Ола Каллениус не называл напрямую модели Mercedes-Benz, которые находятся под угрозой, но из контекста заявлений в Autocar предположили, что речь идёт об A-Классе. Подтверждением теории британцев может служить то, что с американского рынка A-Class уже убрали, и теперь самой доступной моделью является GLA.

Из-за нехватки полупроводников в Mercedes-Benz были вынуждены ограничивать объёмы продаж компактных автомобилей, делая ставку на более маржинальные модели. Оказалось, что такой подход работает — в 2021 году Mercedes-Benz сообщил о прибыли в размере 14 миллиардов евро. Ола Каллениус прямо говорит, что Mercedes-Benz не стремится конкурировать с масс-брендами и «смотрит не вниз, а вверх».

Ожидать скорую отставку A-Класса едва ли разумно, ведь малолитражки четвёртого поколения выпускаются с 2018 года, и не за горами плановый рестайлинг. Если в Mercedes-Benz и решат отказаться от компактных хэтчбеков и седанов, это произойдёт после окончания жизненного цикла актуальной модели.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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