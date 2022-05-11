LADA Niva Travel стала лидером на падающем рынке

«Автостат Инфо» сообщает, что продажи новых кроссоверов и внедорожников в России сократились в апреле 2022 года к аналогичному периоду 2021 года на 82% с 85 999 до 15 254 ед.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

Лидером по продажам в сегменте SUV в отчетный месяц стал внедорожник LADA Niva Travel, объем реализации которого составил 919 ед. Годом ранее, напомним, было продано на 70% больше таких машин — 3057 ед.

На второе место в апрельском рейтинге сегмента SUV переместился Hyundai Creta. Продажи кроссоверов «Крета» в указанный период упали на 88% с 7345 до 895 ед. Третьим стал Renault Duster — 765 реализованных авто, на 82% меньше, чем в апреле 2021-го года (4189 ед.). Четвертый показатель реализации показал в отчетный месяц внедорожник Lada 4x4 — 549 машин, на 76% меньше, чем за тот же период прошлого года (2282 ед.). Замыкает топ-5 самых продаваемых автомобилей класса SUV внедорожник Chery Tiggo 7 Pro с результатом 469 проданных машин.

Топ-10 моделей рынка кроссоверов и внедорожников в апреле 2022 года дополнили: Mazda CX-5 — 461 ед. (-72,7%), Kia Sportage — 437 машин (-86%), Kia Seltos — 425 авто (-72%), UAZ Patriot — 413 машин (-57,5%) и Haval Jolion — 399 ед.