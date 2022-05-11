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55 минут назад

Пьяный водитель пошел на таран гаишников в Московской области

Газета.Ruиещё 1

В Московской области нетрезвый водитель протаранил автомобиль ДПС в ходе погони. Момент с аварией попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Пьяный водитель протаранил гаишников в Московской области
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в поселке Вербилки. Автомобилист попытался оторваться от полицейской погони, в которой участвовали три патрульных машины.

В ролике видно, как сотрудники ДПС и преследуемый водитель врезаются друг в друга. В какой-то момент нарушитель разворачивается и сталкивается лоб в лоб с полицейской Lada.

Нарушителем оказался ранее судимый 37-летний Николай Козлов. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный юноша на спор пробежался по машине ДПС.

Автоновости,Lada,Николай Козлов,ГИБДД,
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