Пьяный водитель протаранил гаишников в Московской области

В Московской области нетрезвый водитель протаранил автомобиль ДПС в ходе погони. Момент с аварией попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в поселке Вербилки. Автомобилист попытался оторваться от полицейской погони, в которой участвовали три патрульных машины.

В ролике видно, как сотрудники ДПС и преследуемый водитель врезаются друг в друга. В какой-то момент нарушитель разворачивается и сталкивается лоб в лоб с полицейской Lada.

Нарушителем оказался ранее судимый 37-летний Николай Козлов. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.