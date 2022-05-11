В Европе собираются запретить регистрацию авто на бензине и дизеле

Европейский союз собирается запретить на территории стран-членов регистрацию автомобилей с топливными двигателями с 2035 года, пишет немецкая газета Handelsblatt. Издание ознакомилось с компромиссным предложением французского председателя Совета ЕС, в котором речь идет о радикальном переходе на CO₂-нейтральную мобильность — без новых исключений и длительных промежуточных этапов. Голосование по теме запланировано на среду.

Фото: © Depositphotos © Depositphotos

По данным Handelsblatt, одобрение предложения «становится очевидным» как в Европейском парламенте, так и в Совете ЕС.

Уже известно, что Франция собирается реализовать предложение практически без изменений. То есть с 2035 года будет запрещена регистрация новых автомобилей — как легковых, так и легких коммерческих, — моторы которых выделяют диоксид углерода во время движения. Единственная массовая альтернатива на сегодняшний день — электромобили.

В компромиссном предложении же по сути содержатся инструкции по отчетности. Так, каждые два года Еврокомиссия будет оценивать, как продвигается переподготовка сотрудников автопрома на выпуск экологичных машин. Особенно актуально это для стран Восточной Европы, где электрокары пока менее популярны: по прогнозу Европейской ассоциации автомобильных поставщиков (European Association of Automotive Suppliers, CLEPA), переход выльется в потери до полумиллиона рабочих мест.