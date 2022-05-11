Презентация внедорожника Aurus Komendant может состояться в конце лета

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что внедорожник Aurus Komendant может быть презентован к концу лета.

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"Я думаю, что к концу лета. А где - определимся (позже - ред.)", - заявил министр РИА Новости.

Ранее министр отмечал, что серийное производство новинки будет запущено в этом году.

Komendant является второй моделью российской премиум-марки Aurus. Первой стал седан Senat, который пошёл в серию в мае 2021 года.

Изготавливать Aurus Komendant будут также на мощностях завода Sollers Ford в Елабуге. Премиальный полноразмерный внедорожник, как и седан, построен на "Единой модульной платформе".

Полноприводный Komendant оснастят гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого "автомата". Клиренс машины составляет 200 мм. Шасси имеет несколько режимов движения - Auto, Sport, Comfort, Allroad.