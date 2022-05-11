Антирекорд авторынка России: продажи упали почти в 5 раз

Российский авторынок обновил антирекорд, сократившись в апреле на 78,5 процента, до 32,7 тысячи проданных легковых и легких коммерческих автомобилей. Из отчета Ассоциации европейского бизнеса следует, что в минус ушли все марки, официально представленные в стране, за исключением одной — китайской Exeed (премиальный суббренд Chery), которой напротив удалось увеличить объем продаж в прошлом месяце на 102 процента, до 403 машин.

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Апрель ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей в 4,6 раза или на 119 258 штуки по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 32 706 машин. Падение продолжается уже десятый месяц подряд. За январь-апрель продажи составили 293 846 автомобилей, что на 43 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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АвтоВАЗ, который традиционно занял первую строчку по объемам продаж, в прошлом месяце реализовал всего 8506 автомобилей, что на 78 процентов меньше прошлогоднего результата. Kia, которая завершила апрель на втором месте, продала 4604 машины (-76 процентов к апрелю 2021-го), а показатель Hyundai, которая замыкает тройку лидеров, составил 4150 машин (-73 процента). В первой десятке хуже всего дела обстоят у Volkswagen, продажи которого рухнули на 91 процент, до 825 машин. Немногим лучше ситуация у Skoda, продажи которой обвалились на 89 процента, до 1104 штук.

Просели даже китайские марки, которые последние месяцы находились в плюсе. Так, дилеры Chery продали 497 машин (-83 процента), Geely — 433 машины (-76 процентов), Changan — 257 машин (-41 процент). Единственным исключением в рейтинге оказался премиальный Exeed: россияне приобрели 403 таких автомобиля, что на 102 процента больше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Впрочем, это объясняется тем, что в 2021 году марка, принадлежащая Chery, была представлена в России всего одной моделью, а к весне 2022 года линейка расширилась до трех моделей (TLX, LX и VX).

Если сравнивать топ-25 популярных моделей апреле с аналогичным рейтингом за март, то Kia Rio отметилась падением на две строчки, с третьего на пятое место — она пропустила вперед Lada Niva и Hyundai Solaris. Кроме того, из списка вылетела Toyota Camry, которая в марте была 16-й, а Toyota RAV4 откатился с 12 места на 25-е. Единственной моделью, которая завершила прошлый месяц в плюсе, стал кроссовер Hyundai Tucson.