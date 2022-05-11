Hyundai тестирует индийскую версию нового Solaris

Hyundai продолжает испытания новой Verna (она же Solaris и Accent на других рынках). Однако если ранее тестовый прототип замечали в Южной Корее, то на этот раз его сфотографировали в Индии — это первое появление бюджетного седана на местных дорогах. На домашнем рынке модель может дебютировать до конца нынешнего года, а версию для Индии покажут в начале 2023-го, сообщает портал Autocar India, в распоряжении которого оказались свежие шпионские фотографии новинки.

Фото: © autocarindia.com © autocarindia.com

Новые снимки подтверждают теорию о том, что дизайн Verna/Solaris претерпит изменения в стиле «старшей» Elantra: у седана начального уровня будет более крупная радиаторная решетка с интегрированной в нее оптикой и передний бампер с выступающей нижней частью, а также новые задние стойки и угловатые фонари. Autocar India отмечает, что Verna выглядит крупнее предшественника, однако габариты модели нового поколения пока не обнародованы.

autocarindia.com

autocarindia.com

По информации индийского издания, новинку предложат с опциональным люком на крыше, вентиляцией передних кресел и светодиодной оптикой. В салоне ожидается появление 10,25-дюймового экрана мультимедийной системы, как у i20, и полностью цифровой панели приборов.

Официальных данных о моторах пока нет, но, скорее всего, Verna сохранит 1,5-литровый бензиновый двигатель и турбодизель того же объема, а также получит новую версию с «мягким» гибридом для соответствия экологическим нормам. Это позволит седану конкурировать с более экономичными Maruti Suzuki Ciaz и Honda City. Другими же соперниками Verna в Индии станут Skoda Slavia и Volkswagen Virtus, который недавно пережил обновление.