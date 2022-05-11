Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
32 минуты назад

Volkswagen возрождает бренд Scout для для энтузиастов бездорожья

ПроКроссовер.ру

Компания возродит классическую табличку с названием International Harvester Scout, похожего на джип внедорожника 60-х и 70-х годов, и заполнит ту же нишу, что и Rivian R1T, в качестве электрического конкурента грузовикам для энтузиастов бездорожья, таким как Ford Raptor, Jeep Gladiator и им подобные, но по более низкой цене, чем у Rivian.

Volkswagen возрождает бренд Scout для энтузиастов бездорожья
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В прошлом году появились слухи о том, что VW подумывает о возвращении бренда Scout (права на который они только что получили в 2021 году), чтобы выйти на рынок США, где внедорожники популярны, а VW исторически отставал. Босс VW America Йохан де Нисшен заявил, что хотел бы увидеть что-то похожее на Rivian, но «по цене 40 000 долларов вместо 70 000 долларов» — хотя заявленная цена предшествовала многим проблемам с инфляцией и поставками, которые ударили по рынку.

Теперь неназванные источники в VW сообщили, что план, похоже, реализуется. В случае утверждения план выведет внедорожники и грузовики Scout на рынок США в 2026 году с конечной целью продаж 250 000 единиц в год. В настоящее время нет планов по выводу Scout на рынок где-либо еще, хотя такие решения могут быть приняты в будущем.

Автоновости,Jeep Gladiator,Jeep,Volkswagen,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители