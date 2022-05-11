Volkswagen возрождает бренд Scout для энтузиастов бездорожья

Компания возродит классическую табличку с названием International Harvester Scout, похожего на джип внедорожника 60-х и 70-х годов, и заполнит ту же нишу, что и Rivian R1T, в качестве электрического конкурента грузовикам для энтузиастов бездорожья, таким как Ford Raptor, Jeep Gladiator и им подобные, но по более низкой цене, чем у Rivian.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В прошлом году появились слухи о том, что VW подумывает о возвращении бренда Scout (права на который они только что получили в 2021 году), чтобы выйти на рынок США, где внедорожники популярны, а VW исторически отставал. Босс VW America Йохан де Нисшен заявил, что хотел бы увидеть что-то похожее на Rivian, но «по цене 40 000 долларов вместо 70 000 долларов» — хотя заявленная цена предшествовала многим проблемам с инфляцией и поставками, которые ударили по рынку.