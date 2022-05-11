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3 часа назад

Автомобиль может стать роскошью для большинства россиян в 2022 году

Южный автомобильиещё 2

В России рынок новых автомобилей обвалился почти в три раза и продолжает свое падение. Доходы населения стремительно падают, а предложение новых автомобилей ограничено. К концу года падение российского авторынка может составить 70%. Если производство автомобилей не возобновится и не будут налажены поставки, то для большинства граждан РФ машина станет роскошью.

Автомобиль может стать роскошью для большинства россиян
Фото: Сергей Коньков / ТАСССергей Коньков / ТАСС

Агентство РИА Новости со ссылкой на данные «Автостата» и Ассоциации европейского бизнеса сообщило, что в апреле по сравнению с мартом продажи упали в три раза и составили 27,2 тысячи автомобилей. Однако в «Автостате» считают, что спрос на автомобили начал восстанавливаться. Чаще всего в апреле покупали автомобили марок Lada, Kia, Hyundai и Renault. На долю этих четырех брендов приходится 53% апрельских продаж автомобилей. Далее идут марки Skoda, Toyota, Chery, Volkswagen, BMW и Haval. В апреле объем продаж новых автомобилей показал минимум за последние 15 лет.

Автоновости,Chery,Renault,Skoda,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Volkswagen,Lada,
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