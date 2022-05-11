«АвтоВАЗ» с июня повысит оклады сотрудников на 9%

«АвтоВАЗ» проиндексирует тарифные ставки и оклады работникам на 9% с 1 июня 2022 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление автопроизводителя.
«В 2022 году по предложению профсоюзного комитета АСМ РФ принято решение об опережающей индексации тарифных ставок и окладов уже с 1 июня 2022. С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Уточняется, что ранее индексация проводилась каждый год 1 июля. Положения о ней закреплены в коллективном договоре «АвтоВАЗа», условия индексации зависят от показателей показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области.