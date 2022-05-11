«АвтоВАЗ» с июня повысит оклады сотрудников на 9%

«В 2022 году по предложению профсоюзного комитета АСМ РФ принято решение об опережающей индексации тарифных ставок и окладов уже с 1 июня 2022. С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».