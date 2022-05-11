Toyota тормозит из-за карантина в Китае

Компания Toyota сообщила об изменении в производственном плане на май 2022 года: в результате карантина в Китае только в Японии автопроизводитель остановит 14 линий на восьми заводах.

Фото: Toyota Toyota

Новые простои запланированы с 16 мая и в зависимости от предприятия составят от двух до шести дней. В мае Toyota Motor Company планировала выпустить 750 000 автомобилей, однако после корректировки объём выпуска сокращён до 700 тысяч авто.

В различный период компания не сможет выпускать в том числе и самые популярные модели: кроссовер RAV4, внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, семейство Corolla и так далее. Также не будут выпускаться модели Lexus, в том числе флагманский Lexus LX.

Причина пересмотра производственного плана - продолжающийся дефицит микрочипов, который усугубился перебоями с поставками комплектующих из Китая, где в некоторых регионах объявлен карантин в связи с угрозой новой волны распространения коронавирусной инфекции.