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3 часа назад

Toyota не сможет выпустить десятки тысяч авто из-за карантина в Китае

Российская Газета

Компания Toyota сообщила об изменении в производственном плане на май 2022 года: в результате карантина в Китае только в Японии автопроизводитель остановит 14 линий на восьми заводах.

Toyota тормозит из-за карантина в Китае
Фото: ToyotaToyota

Новые простои запланированы с 16 мая и в зависимости от предприятия составят от двух до шести дней. В мае Toyota Motor Company планировала выпустить 750 000 автомобилей, однако после корректировки объём выпуска сокращён до 700 тысяч авто.

В различный период компания не сможет выпускать в том числе и самые популярные модели: кроссовер RAV4, внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, семейство Corolla и так далее. Также не будут выпускаться модели Lexus, в том числе флагманский Lexus LX.

Причина пересмотра производственного плана - продолжающийся дефицит микрочипов, который усугубился перебоями с поставками комплектующих из Китая, где в некоторых регионах объявлен карантин в связи с угрозой новой волны распространения коронавирусной инфекции.

По итогам 2021 года компания Toyota стала самым результативным автопроизводителем в мире: было продано 10,495 млн автомобилей (+10% к 2020 году), что значительно больше, чем у ближайшего "преследователя" - компании Volkswagen - 8,303 млн машин.

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