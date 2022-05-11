Электросамокатам запретят разгоняться быстрее 25 км/ч

Скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров хотят ограничить на уровне 25 километров в час. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новый ГОСТ, разработанный ФГУП НАМИ и Минтрансом, помимо вшитого ограничителя скорости устройства должны получить еще ряд функций, включая спутниковую связь: она будет принудительно снижать скорость при въезде в пешеходные зоны. Сейчас документ с новыми требованиями проходит согласования.

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Электрические средства индивидуальной мобильности (ЭСИМ), помимо ограничения скорости до 25 километров в час, получат «пешеходный режим» с максимальной скоростью шесть километров в час. Он будет включаться, к примеру, в парках, при помощи спутниковой системы слежения. Задний ход (если он доступен) тоже ограничат шестью километрами в час.

Затронул ГОСТ и управление. Так, мотор ЭСИМ должен запускаться только после «двух независимых и разнородных действий преднамеренного характера». К примеру, помимо нажатия ручки «газа», нужно будет дополнительно нажать кнопку. Если водитель нажмет тормоз и акселератор одновременно, устройство должно затормозить, как и в случае неисправности в системе питания.

Что касается оснащения, то все ЭСИМ обязательно должны иметь светоотражатели, а устройства с максимальной скоростью 25 километров в час — фары и фонари. Также в ГОСТе рассмотрены размеры устройств и маркировка, которая должна содержать информацию от названия производителя и мощности до максимальной допустимой массы.