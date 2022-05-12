Эксперты рассказали, что поможет восстановить продажи на автомобильном рынке

"РГ" попросила экспертов рассказать о главных трендах на рынке и попытаться спрогнозировать, чего ждать автомобилистам в ближайшее время.

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"В любом случае кризис будет пройден достойно"

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Денис Мигаль, гендиректор сети автосалонов Fresh Auto:

- Современная обстановка в РФ и мире не добавляет оптимизма в ситуации, сложившейся на российском авторынке. После 24 февраля приостановили поставки известные марки. В частности, Skoda, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Renault, Mitsubishi и Volvo. Дефицит новых машин известных брендов и продолжающийся рост цен не способствуют стабилизации рынка. И прогнозировать баланс спроса и предложения практически невозможно.

Во-первых, стоимость автомобилей продолжит расти, к лету она может подняться еще минимум на 30 процентов от актуального прайса. Во-вторых, снижается покупательная способность. Так, за март продажи на рынке снизились примерно на 40-60 процентов, и, вероятнее всего, тенденция эта сохранится. Поток клиентов есть, но люди пока не готовы приобретать новые автомобили по новым ценам. Некоторые ждут, что после стабилизации курса валют снизится стоимость.

Многие начинают смотреть в сторону машин с пробегом. Поэтому если в каком-то сегменте российского авторынка и наметится рост, то это во вторичке. Здесь до сих пор сохраняется достаточно большой ассортимент. Кроме того, наблюдается увеличение спроса в массовом сегменте: с начала года общий объем продаж машин с пробегом вырос примерно на треть. Безусловно, вслед за новыми автомобилями стоимость авто с пробегом тоже выросла, но не так критично, чтобы они стали предметом роскоши. И уже сейчас можно предположить, что в ближайший год соотношение новых и подержанных машин на рынке будет приблизительно 20 к 80.

Но как бы печально ни выглядела ситуация на данный момент, это, безусловно, временные трудности. Ясно, что рынок поменяется. Что появятся новые модели, новые партнеры и новые возможности. Скорее всего, это произойдет не так быстро, как хочется клиентам и дилерам, но в любом случае кризис будет пройден достойно, так как отечественный рынок уже имеет бесценный опыт, полученный во время предыдущих двух лет.

Можно предположить, что в ближайший год соотношение новых и подержанных машин на рынке будет приблизительно 20 к 80

Российский авторынок, вероятнее всего, будет переориентирован на Восток. Уже не первый год китайские бренды уверенно присутствуют на отечественном рынке. Пока их доля не так велика, но это вопрос времени. Многие модели имеют оптимальное соотношение цены и качества. А люксовые "китайцы" вовсю приближаются по своим характеристикам к большой немецкой тройке.

Однако надо понимать, что на протяжении последних пяти лет китайские бренды активно наращивали долю на российском рынке: они сделали конкурентный дизайн, дотировали производство, то есть, по сути, торговали в убыток, поэтому для них освоение рынка было перспективой. Судя по тому, что сейчас прайсы даже на китайские автомобили выросли практически на 50 процентов, есть ощущение, что эти компании теперь будут вести аккуратную политику.

Кроме того, нужно понимать, что на рынке 1,5 миллиона автомобилей, а китайских автомобилей - несколько сотен тысяч, то есть полностью стать альтернативой они пока не смогут. Нужно минимум пять лет, чтобы наладить логистику и весь процесс. Также не думаю, что "корейцы" будут сдаваться, потому что бренды этих производителей очень долго завоевывали рынок. Ну и еще неясно, что будет с европейцами, потому что некоторые бренды точно не готовы покидать рынок.

"Дефицит автомобилей и запчастей уже ощутим"

Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли:

- Рост цен на новые автомобили начался еще в январе 2022 года, когда 95 процентов автомобилей не продавалось без дополнительного оборудования, хотя в пандемийный год этот показатель не превышал 20-30 процентов. Драйвером обновления стоимости оказались рекордная инфляция и рост цен на сырье для автопрома - стали и пластика. При этом дефицит магния и электронных проводников позволял удерживать баланс между спросом и предложением.

Это подстегнуло интерес россиян к автомобилям с пробегом, что стало предпосылкой для роста цен и на вторичном рынке. В итоге с начала 2022 года новые автомобили подорожали на 20-50 процентов, с пробегом - на 15-30. И если высокие цены и увеличенные кредитные ставки сократили трафик в дилерских центрах, то на вторичном рынке с 25 февраля спрос вырос на 30 процентов.

Увеличение среднего срока владения автомобилем - а именно это сейчас происходит в России - традиционно ведет к повышению цен на запчасти, комплектующие, расходные материалы, а также на сервисные услуги как у официальных дилеров, так и на неаккредитованных СТО. Однако привычный рост стоимости в пределах инфляции в этом году приумножили санкции в отношении РФ. Мировая автомобильная отрасль, которая только пережила череду простоев и ограничений производства из-за пандемии, дефицита полупроводников и логистических коллапсов, снова вынуждена останавливать конвейеры из-за экономических ограничений. Пока окончательно расторгнуть отношения с российскими партнерами решился только американский General Motors, но дефицит автомобилей и запчастей уже ощутим. И если поставки машин в РФ не возобновятся до осени, их нехватка будет ощущаться как минимум до начала 2023 года.

Кроме того, комплектующие, которые еще можно купить, подорожали в 1,5-5 раз. А дальше сработал эффект домино - прохождение техосмотра стало дороже на 20-30 процентов, коэффициент бонус-малуса в полисе ОСАГО для водителей, регулярно попадающих в ДТП, увеличился с 2,45 до 3,92, совокупный рост по тарифам ОСАГО составил в среднем 5-10 процентов.

На сегодняшний день правительство РФ приняло решение легализовать параллельный импорт комплектующих, в рамках которого запчасти будут покупаться через третьи страны, не присоединившиеся к санкциям. Это позволит частично обеспечить внутренний рынок необходимыми товарами. Автомобили, в свою очередь, также можно покупать в соседних государствах Таможенного союза. Однако некоторые производители устанавливают квоты на поставки моделей и в дружественные России страны. Что касается запчастей, идея параллельного импорта эффективна, но имеет и риски - автоматическую потерю автомобилистами гарантии производителя при установке неоригинальной запчасти, а также возможный рост количества поломок автомобиля, ведь не все комплектующие для авторынков Азии и Ближнего Востока подходят для российских климатических условий.