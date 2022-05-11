Коммерческий электромобиль на базе Lada Granta представят 13 мая

По данным источника, стоимость электрокара составит до 2 млн рублей. На одной зарядке машина сможет проехать расстояние 150 километров. Тяговая батарея разделена на три блока — один вместо бензобака и два в моторном отсеке. Мощность мотора составляет 80 лошадиных сил. Также у автомобиля оставили коробку передач, она нужна для заднего хода и трогания в горку с грузом.