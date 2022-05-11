Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Коммерческий электромобиль на базе Lada Granta представят 13 мая 2022 года

Южный автомобиль

Паблику «Русский автомобиль» стало известно о готовящейся премьере коммерческого электромобиля на базе универсала Lada Granta. Его планируют представить 13 мая 2022 год.

Коммерческий электромобиль на базе Lada Granta представят 13 мая
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Южный автомобиль

По данным источника, стоимость электрокара составит до 2 млн рублей. На одной зарядке машина сможет проехать расстояние 150 километров. Тяговая батарея разделена на три блока — один вместо бензобака и два в моторном отсеке. Мощность мотора составляет 80 лошадиных сил. Также у автомобиля оставили коробку передач, она нужна для заднего хода и трогания в горку с грузом.

Южный автомобиль
Южный автомобиль
Автоновости,Lada Granta,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители