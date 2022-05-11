Новые авто в РФ оказались в полтора раза дороже, чем в других странах

Новые автомобили в России стоят в полтора-два раза дороже, чем в других странах. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на проведенное исследование.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В частности, популярный седан Hyundai Solaris по прайс-листу стоит как минимум 1 408 000 руб., в то время как в Китае аналог автомобиля, модель Hyundai Yuena обойдется покупателю в 72 тыс. юаней за базовую комплектацию — это примерно $11 тыс., или 734 тыс. руб. по нынешнему курсу.

Кроссовер Dacia Duster нынешней генерации продается в России за 1,6 млн руб. В Румынии аналогичную модель под брендом Dacia можно купить за €15 тыс., что лишь немного не дотягивает до отметки в 1,1 млн руб.

Кроссовер Skoda Karoq стоит у российских дилеров 2,7 млн руб. У себя на родине, в Чехии, Karoq продается уже в слегка обновленной версии за 640 тыс. крон (1,8 млн руб.).