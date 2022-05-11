Ученые России создали устройство, повышающее мощность двигателя на 20%

«Созданное устройство крепится на топливный шланг в подкапотном пространстве или рядом с бензонасосом. В его основе — новый метод генерации переменного электромагнитного поля, которое при воздействии на моторное топливо ослабляет молекулярные связи, что проявляется в эффекте повышенной текучести. В результате моторное топливо лучше распыляется и более полно сгорает. Это приводит к увеличению мощности двигателя», — приводит пресс-служба НТИ слова автора проекта, изобретателя Владимира Кукушкина.