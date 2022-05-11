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48 минут назад

Ученые в России создали устройство, повышающее мощность двигателя на 20%

Газета.Ruиещё 1

Российские ученые создали электронное устройство, повышающее мощность автомобильного двигателя на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Ученые России создали устройство, повышающее мощность двигателя на 20%
Фото: РИАРИА

«Созданное устройство крепится на топливный шланг в подкапотном пространстве или рядом с бензонасосом. В его основе — новый метод генерации переменного электромагнитного поля, которое при воздействии на моторное топливо ослабляет молекулярные связи, что проявляется в эффекте повышенной текучести. В результате моторное топливо лучше распыляется и более полно сгорает. Это приводит к увеличению мощности двигателя», — приводит пресс-служба НТИ слова автора проекта, изобретателя Владимира Кукушкина.

Испытание устройства проводились на различных автомобильных двигателях объемом до 2,4 л. За счет применения дополнительного элемента мощность силовых агрегатов увеличивалась на 20%.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель предложил наладить выпуск переходников, с помощью которых можно устанавливать отечественные комплектующие на иномарки.

Автоновости,Владимир Кукушкин,
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