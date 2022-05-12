«Весь российский авторынок оказался в глубокой пропасти»

За апрель в стране было продано 32 706 авто. Происходит это на фоне ухода иностранных производителей. Будет ли отскок и поможет ли параллельный импорт?

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС

Продажи автомобилей в России продолжают падать. В апреле в годовом выражении, по данным Ассоциации европейского бизнеса, они снизились на 78,5%. В марте падение было на уровне 63%.

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В тройке лидеров антирейтинга по самой сильной просадке продаж в апреле — отечественный «АвтоВАЗ» и корейцы из Kia и Hyundai. «АвтоВАЗ» продал всего 8,5 тысячи машин против 38 тысяч год назад и показал самое впечатляющее падение. Однако большие выводы из этой статистики делать не стоит — столь существенные просадки произошли только потому, что у «АвтоВАЗа» и корейцев была самая широкая база — их авто просто самые популярные в России.

В целом с начала мая в стране не было выпущено ни одного нового автомобиля, все заводы находятся в простое, а сотрудники — в отпусках. Даже на заводе HAVAL в Тульской области: хотя у китайцев нет проблем с комплектующими, однако — как и у всех — страдает логистика. HAVAL, к слову, на десятом месте. Вот что о лидерах антирейтинга говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

— В апреле «АвтоВАЗ» большую часть времени простоял в корпоративном отпуске. Доля комплектующих импортных в автомобилях «Лада» довольно высока, до 30% примерно. И это, конечно, большая беда, поскольку автомобиль «Лада» бренд номер один по количеству продаж, 20 даже с хвостиком процентов.

— Что касается Kia и Hyundai?

— Проблемы те же самые. Завод, например, Hyundai, Kia в Санкт-Петербурге, он все равно какое-то время простаивал бы. По иронии судьбы был на этом заводе 24 февраля. Уже тогда было понятно, что все начало марта завод проведет в вынужденном отпуске. Мне кажется, что самого дна мы еще не достигли, то есть есть куда еще опуститься. Вся надежда в основном на «АвтоВАЗ».

Ранее Минпромторг опубликовал список продукции, которую можно будет ввозить в Россию через так называемый параллельный импорт, то есть без разрешения правообладателя. Есть там и автомобили всех ведущих мировых концернов — от Land Rover и Jaguar — до Rolls-Royce и Bentley.

Впрочем, опрошенные Business FM аналитики рынка особых надежд на такие поставки не возлагают. Они не будут промышленными, это пока что разовые истории с неясными путями поставок. К тому же, непонятно, что будет, если зарубежные концерны, приостановившие работу в России, попробуют как-то искусственно повлиять на такой импорт — наложить запрет на поставщиков, ввести штрафы и так далее. Поэтому падение продаж продолжится, уверен автоэксперт Юрий Урюков:

«Те же самые марки, которые лидировали до кризиса, сохранили лидерство и сейчас. Но другое дело, что да, падение обвальное и затронуло всех игроков рынка, не только премиальных, но и «АвтоВАЗ», как мы видим. Вот это прежде всего тревожный момент. Весь российский авторынок оказался в глубокой пропасти, которую мы не видели уже много-много лет. Все, естественно, будет зависеть от политико-экономической ситуации. Но пока тенденция тревожная, поскольку мы знаем, что компания Renault выходит из партнерства с «АвтоВАЗом», концерн General Motors покинул Россию. И дальше будет усугубляться ситуация со сложностями с поставками новых машин, с производством, с ростом цен и падением покупательной способности у населения. Летом нас ждет ситуация гораздо более печальная, чем сейчас».