Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

В России изменились правила регистрации автомобилей

АвтоКод

Правительство РФ внесло изменения в правила регистрации автомобилей в ГИБДД. Постановление кабмина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 25 апреля 2022 года, а сами изменения вступили в силу 3 мая 2022 года.

В России изменились правила регистрации автомобилей
Фото: АвтоКодАвтоКод

В документе скорректировали четыре пункта.

Первое изменение коснулось пункта 7. Согласно ему, заявление и документы на регистрацию ТС в ГИБДД нужно подать в течение 10 суток со дня:
  • покупки автомобиля;
  • выпуска в обращение при изготовлении для собственного использования;
  • временного ввоза на территорию РФ на срок более одного года;
  • возникновения иных обстоятельств, требующих изменения регистрационных данных.

То есть с 3 мая 2022 года регистрация авто потребуется во всех случаях, в том числе при смене прописки или фамилии.

Также правительство изменило пункт 40 Правил регистрации ТС в ГИБДД. Он касается получения транзитных номеров при снятии с учета транспорта, вывозимого за пределы РФ. «Транзитки» потребуются при перегоне авто юрлицом или ИП, занимающимся торговой деятельностью, от завода до автосалона или до конечного производителя. Такое же дополнение внесли в пункт 75, устанавливающий срок действия транзитных номеров, – 30 дней.

И последнее изменение затронуло первый и второй абзацы пункта 67. Согласно новой редакции, при возобновлении учета ТС, например, при переходе права собственности по наследству, владельцу необязательно получать новый ПТС. То же относится к ситуациям, когда продавец прекратил регистрацию авто через 10 дней после продажи.

Что касается второго абзаца пункта 67, то он позволяет сохранять номера после получения авто в наследство. Но при перепродаже наследнику придется оформить транспорт на себя, потратившись на оформление полиса ОСАГО и оплату госпошлин.

Автоновости,ГИБДД,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители