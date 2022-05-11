В России изменились правила регистрации автомобилей

Правительство РФ внесло изменения в правила регистрации автомобилей в ГИБДД. Постановление кабмина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 25 апреля 2022 года, а сами изменения вступили в силу 3 мая 2022 года.

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В документе скорректировали четыре пункта.

покупки автомобиля;

выпуска в обращение при изготовлении для собственного использования;

временного ввоза на территорию РФ на срок более одного года;

возникновения иных обстоятельств, требующих изменения регистрационных данных. Первое изменение коснулось пункта 7. Согласно ему, заявление и документы на регистрацию ТС в ГИБДД нужно подать в течение 10 суток со дня:

То есть с 3 мая 2022 года регистрация авто потребуется во всех случаях, в том числе при смене прописки или фамилии.

Также правительство изменило пункт 40 Правил регистрации ТС в ГИБДД. Он касается получения транзитных номеров при снятии с учета транспорта, вывозимого за пределы РФ. «Транзитки» потребуются при перегоне авто юрлицом или ИП, занимающимся торговой деятельностью, от завода до автосалона или до конечного производителя. Такое же дополнение внесли в пункт 75, устанавливающий срок действия транзитных номеров, – 30 дней.

И последнее изменение затронуло первый и второй абзацы пункта 67. Согласно новой редакции, при возобновлении учета ТС, например, при переходе права собственности по наследству, владельцу необязательно получать новый ПТС. То же относится к ситуациям, когда продавец прекратил регистрацию авто через 10 дней после продажи.