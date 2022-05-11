Tesla отзовет 130 тысяч электромобилей из-за проблем с процессорами

Компания Tesla объявила об отзыве 130 тысяч машин из-за неполадки, связанной с работой процессора информационно-развлекательной системы электромобилей. Как сообщает The Verge, во время быстрой зарядки процессоры могут перегреваться, что ведет к сбоям или полному отключению сенсорных дисплеев авто.

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Отмечается, что владельцам машин не придется их отдавать дилерам или самой Tesla. С 3 мая компания распространяет обновления прошивки для электромобилей, которые затронул дефект — Model 3 и Model Y 2022 года, а также Model X и Model S 2021 и 2022 годов.

Как отмечает Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), в ходе самой быстрой зарядки или приготовления к быстрой зарядке CPU информационно-развлекательной системы «может недостаточно охлаждаться для предотвращения нагрева до более высоких, чем ожидаемые, температур, что может привести к замедлению работы процессора или перезагрузке».

В результате дисплей может работать с задержками или вовсе отключаться. Это мешает владельцам использовать камеры заднего вида, использовать сенсорный дисплей и не позволяет оптимизировать работу дворников из-за невозможности воспользоваться настройкой с сенсорного дисплея.