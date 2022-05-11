На фото показали салон Porsche Panamera нового поколения

Последние шпионские снимки показывают, что новая Panamera во многом будет иметь общий дизайн интерьера с электромобилем Taycan, включая отдельный дисплей для переднего пассажира. Все дисплеи встроены в центральную консоль. Селектор передач находится между основанием рулевого колеса и экраном посередине.

Motor1 предполагает, что новая Panamera может использовать тот же диапазон двигателей, что и текущее поколение. Это включает в себя 2,9-литровую турбо-шестерку, 4,0-литровую турбо-восьмерку и пару гибридных силовых агрегатов. Если это так, мы можем с уверенностью ожидать, что эти двигатели получат всесторонние улучшения с точки зрения мощности, крутящего момента и эффективности батареи, если это применимо. Время зарядки также должно стать немного короче.