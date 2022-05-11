Представлен удлинённый вариант кроссовера Bentley Bentayga

Кроссовер Bentley Bentayga EWB отличается от базового варианта не только увеличенной длиной, но и улучшенным оснащением.

Фото: Bentley Bentley

Спустя шесть лет после дебюта «Бентайги», британская компания Bentley решила вывести на рынок растянутую версию модели. Колёсную базу кроссовера увеличили на 18 см, а общая длина машины выросла на 20 см — до 5,32 метра. Всё дополнительное пространство, естественно, досталось задним пассажирам.

Спереди новая версия отличается дизайном решётки: здесь вертикальные планки вместо сетки

Как и обычная модель, удлинённая Bentley Bentayga EWB будет предлагаться с пятиместным и четырёхместным салоном. Но для этого варианта предложат ещё и исполнение 4+1 — с раздельными задними креслами и откидной вставкой для непритязательного среднего пассажира.

Bentley

Новая опция — суперкомфортные задние кресла Airline Seat. Такие сиденья имеют 22 регулировки, обогрев, вентиляцию, подставки для ног, а спинка правого кресла может откидываться назад в полулежачее положение.

Оснащение роскошной машины стало ещё богаче. Уже в базе удлинённая «Бентайга» получит электроприводы задних дверей и обогрев всех подлокотников в салоне.

Bentley Bentayga EWB оснащена бензиновым мотором V8 4.0 мощностью 550 л. с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Двенадцатицилиндровый двигатель для удлинённой версии пока не предлагается. Существенное отличие нового варианта — подруливающие задние колёса, для короткой «Бентайги» такая система недоступна.