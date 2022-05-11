Шумные автомобили вычислят с помощью «звуковых» камер

Правительство Калифорнии одобрило новый законопроект, который с 2023 по 2027 годы вводит понятие «шумных транспортных средств». В штате заработают специальные дорожные камеры, которые в автоматическом режиме будут измерять уровень децибел проезжающих автомобилей. Таким образом, власти Западного побережья планируют бороться с чрезмерно громкими машинами. При этом размер штрафа для таких нарушителей, пока неизвестен.

Фото: © Xan Griffin / Unsplash © Xan Griffin / Unsplash

Калифорния известна своими строгими законами, касающихся участников дорожного движения. Власти штата активно борются с уровнем выбросов CO2, а также продвигают в массы электромобили. С 1985 года на Западном побережье действует закон о допустимом уровне шума транспортных средств. Для автомобилей этот показатель составляет 95 децибел, для мотоциклов – 80. При этом местные жители все чаще стараются модернизировать свои машины, чтобы выделяться в потоке. Нередко такие доработки касаются выхлопной системы, звук работы которой иногда превышает все допустимые нормы.

Новый законопроект под названием SB 1079 подразумевает работу системы контроля, которая состоит из дорожных камер и специальных звуковых датчиков, которые активируются в автоматическом режиме при превышении допустимого уровня шума. Во время срабатывания комплексы будут регистрировать номерные знаки транспортных средств с последующим вынесением штрафов владельцам. Власти штата согласовали работу системы с 2023 по 2027 годы. При въездах на такие участки дорог специалисты установят дорожные знаки, предупреждающие о работе автоматической системы звукового контроля.

Однако в настоящий момент неизвестно, каким образом комплексы смогут различать нарушителей в потоке. Кроме того, до сих пор не согласован размер санкции для шумных транспортных средств.