Эксперты сравнили стоимость автомобилей в России и за границей

Цены на автомобили в России сильно повысились. Портал Autonews выяснил, сколько стоят самые популярные модели в других странах.

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Оценка производилась по текущему курсу рубля. Так, Hyundai Solaris в РФ по прайс-листу стоит как минимум 1 408 000 рублей. Нигде в мире больше не продают данную модель в российской спецификации, однако у седана есть ближайшие «родственники» в КНР и США. В частности, китайская версия Hyundai Yuena стоит 72 тыс. юаней за базовую комплектацию — это примерно 11 тысяч долларов, или 734 тыс. рублей. В США аналогичная модель имеет название Hyundai Accent. Там она продается за 16 тыс. долларов минимум, то есть примерно за 1,1 млн рублей.

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Кроссовер Hyundai Creta продается как в России, так и в Китае, Индии, Латинской Америке и Индонезии. Минимальная цена в РФ - 1 859 000 руб. Жители Индии могут ее купить за миллион рупий, или за 887 тыс. рублей. В Китае цена за аналогичный кроссовер с индексом ix25 стартует от 105 тыс. юаней — в пересчете на рубли это чуть больше миллиона. В Бразилии стоимость начинается от 120 тыс. реалов, то есть от 1,6 млн рублей. Индонезийцы отдают за «Крету» минимум 280 млн рупий, или около 1,3 млн рублей.

Кроссовер Dacia Duster нынешней генерации продают в Европе с 2017 года, в России - с 2021 года. В Румынии стоимость «Дастера» составляет 15 тысяч евро – это чуть менее 1,1 млн рублей. Вместе с тем в России цена начинается от 1,6 млн (дороже в полтора раза, чем европейская модель). В Бразилии кроссовер продается почти за такие же деньги — цена начинается от 117 тыс. реалов, или 1,5 млн рублей. В Египте стоимость начинается от 337 тыс. фунтов — это 1,2 млн рублей.

Кроссовер Skoda Karoq в России продается по цене от 2,7 млн рублей. В Чехии – на родине – модель доступна в уже слегка обновленной версии. Ее стоимость начинается от 640 тыс. крон. Если перевести сумму в рубли, то цена получится 1,8 млн рублей (это была максимальная цена «Карока», когда модель только пришла в Россию). В Китае чешский кроссовер стоит 150 тыс. юаней, то есть примерно 1,5 млн рублей.

Toyota RAV4 в России стоит меньше, чем «Карок» — цены начинаются от 2,6 млн рублей. В Чехии кроссовер продается за цену от 815 тыс. крон, то есть около 2,4 млн. Портал напоминает о том, что RAV4 в Европе бывают только гибридными. В Японии же за самый простой кроссовер жители страны отдадут 2,7 млн иен, или 1,4 млн рублей. В Бразилии минимальная стоимость Toyota RAV4 составляет 300 тыс. реалов, то есть почти 4 млн рублей. Это касается гибридной версии.

Стоимость Mazda CX-5 в России составляет 2,6 млн рублей за базовую переднеприводную комплектацию. В Японии CX-5 просят столько же, сколько и за RAV4 (1,4 млн рублей). В Чехии кроссовер стоит от 700 тыс. крон или примерно 2 млн рублей (из-за отсутствия гибридной начинки). В США цены стартуют от 26 тыс. долларов, или 1,7 млн рублей.