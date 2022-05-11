Volkswagen ID.3 будет обновлен и получит версию GTX в 2023 году

Когда в прошлом году компания Volkswagen впервые представила концепт ID.X, Volkswagen намекнул, что скоро появится полностью электрический эквивалент Golf R под названием GTX. Как теперь выясняется, под «скоро» подразумевался 2023 год, а не текущий год, как некоторые из нас считали.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Выступая на пресс-конференции в Австрии, посвященной выпуску модели ID.5, представитель VW Мартин Хубе заявил, что GTX будет основан на обновленном ID.3 и выйдет на рынок в 2023 году.