Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
3 часа назад

Volkswagen ID.3 будет обновлен и получит версию GTX в 2023 году

ПроКроссовер.ру

Когда в прошлом году компания Volkswagen впервые представила концепт ID.X, Volkswagen намекнул, что скоро появится полностью электрический эквивалент Golf R под названием GTX. Как теперь выясняется, под «скоро» подразумевался 2023 год, а не текущий год, как некоторые из нас считали.

Volkswagen ID.3 будет обновлен и получит версию GTX в 2023 году
Фото: Volkswagen Volkswagen

Выступая на пресс-конференции в Австрии, посвященной выпуску модели ID.5, представитель VW Мартин Хубе заявил, что GTX будет основан на обновленном ID.3 и выйдет на рынок в 2023 году.

Новый ID.3 GTX присоединится к линейке высокопроизводительных электромобилей, в которую уже входят такие модели, как ID.4 GTX и ID.5 GTX. Добавление переднего электродвигателя сделает автомобиль полноприводным. Концепт имел довольно мощную трансмиссию мощностью 329 л.с, но серийный автомобиль, вероятно, будет менее мощным.

Автоновости,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители