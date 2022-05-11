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3 часа назад

В России отзывают новые BMW

Motor.ru

Компания BMW приглашает в сервисные центры владельцев 866 кроссоверов BMW X1 (серия F48) и X2 (серия F39) в России. Как сообщается на сайте Росстандарта, акция затрагивает отдельную партию автомобилей, изготовленных в период с января по март нынешнего года. Причиной отзыва стали ремни безопасности: оказалось, что из-за поврежденного газового микрогенератора на указанных моделях передние ремни могут сработать некорректно в случае столкновения.

В России отзывают новые BMW
Фото: © BMW© BMW

Оба передних ремня безопасности на новых X1 и X2 могли оснастить поврежденными во время производства микрогенераторами. В случае аварии они могут негативно воздействовать на функцию удерживания. На всех BMW проверят и бесплатно заменят оба ремня безопасности, если потребуется.

BMW отзывает почти миллион автомобилей из-за риска возгорания

Владельцев проблемных автомобилей, как обычно, пригласят в сервис звонком либо письмом по e-mail. На сайте Росстандарта опубликован список идентификационных номеров, с которым можно свериться и записаться на обслуживание самостоятельно.

Для BMW это первый отзыв в России в 2022 году. В последний раз баварцы проводили кампанию еще осенью прошлого года: тогда в ремонт отправили 19 старых 3-Series с опасными подушками безопасности. Газогенератор мог взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции.

Итоги года: самые крупные отзывы автомобилей в России

Автоновости,BMW X1,BMW,Росстандарт,
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