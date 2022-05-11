Названа причина падения продаж «АвтоВАЗа»

Продажи «АвтоВАЗа» в апреле сократились на 78%, а с начала года — на 50%. Ситуация обусловлена дефицитом комплектующих, который повлек за собой сокращение производства, нехватку автомобилей и повышение цен, заявил радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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«Это связано с простоем из-за нехватки комплектующих, ибо последние комплектующие фактически используются. Поэтому мы, к сожалению, бежим позади паровоза. Для того чтобы наладить конвейер, потребуется определённое количество времени, этих запчастей не будет хватать. В условиях дефицита падение спроса может стимулировать только высокая цена. Уже "АвтоВАЗ" объявил, что даже доступные модели будут стоить в районе миллиона рублей», - подчеркнул он.

Хайцеэр отметил, что в связи с падением продаж «АвтоВАЗ» и автомобильный рынок могут столкнуться с еще более серьезными проблемами в ближайшем будущем. Это может сказаться на благополучии сотрудников предприятия, указал он.

«"АвтоВАЗ" не дозарабатывает деньги, а это не только экономика, но и социалка, это градообразующее предприятие. Второе — нехватка доступных автомобилей в стране. Renault и Volkswagen ушли. Остались только Hyundai и Kia, где машины стоят достаточно приличных денег. И их количества не хватает, чтобы удовлетворить потребности россиян в доступных автомобилях», - отметил Хайцеэр.