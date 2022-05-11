АвтоВАЗ опять возобновил работу, но не сборку автомобилей

АвтоВАЗ приступил к работе после майских каникул, которые последовали за апрельским корпоративным отпуском. Как отмечает Avtograd News Вконтакте, сборка автомобилей все еще остановлена: часть сотрудников занимается выпуском запчастей и хозяйственными работами, а остальные находятся в оплачиваемом простое и получают две трети от обычного оклада. На следующей неделе они поменяются местами. Вместе с тем в июне АвтоВАЗ собирается проиндексировать заработные платы.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Ранее уже сообщалось, что АвтоВАЗ не приступит к сборке автомобилей после майских праздников, однако речь шла только о трех дополнительных днях простоя — до 13 мая включительно. Теперь же оказалось, что конвейер будет простаивать до конца мая. Исключением может стать только Lada Niva Travel, сборку которой планируют запустить в Тольятти на следующей неделе.

Аналогичная ситуация сложилась на ижевской площадке, где производство Lada Vesta поставлено на паузу на неопределенный срок. Ранее АвтоВАЗ опроверг информацию об остановке сборки Весты» на полгода. «График будет формироваться исходя из поступления к нам необходимых компонентов», — заверили в пресс-службе завода.

Сотрудники, приступившие к работе 11 мая, занялись также подготовкой к отгрузке машин, собранных в конце апреля — Largus, XRay, Renault Logan и Sandero.