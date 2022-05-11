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1 час назад

В продаже появилась крыша Bugatti Chiron. Она стоит, как новая Toyota Supra

Motor.ru

Пока одни поклонники бренда Bugatti ожидают поставок своих гиперкаров, некоторые счастливые обладатели продолжают обслуживание своих моделей. Владеть автомобилями французской марки – удовольствие далеко не из дешевых. К примеру, одна лишь ежегодная замена масла обходится хозяевам в 25 000 долларов (примерно 1,6 миллиона рублей по текущему курсу), а поменять топливный бак стоит 44 000 долларов (около трех миллионов рублей). Еще серьезнее дела обстоят у тех, кто повредил кузова своих гиперкаров.

В продаже появилась крыша Bugatti Chiron по впечатляющей цене
Фото: Motor.ruMotor.ru

На продажу выставили карбоновую крышу Bugatti Chiron. За оригинальный элемент синего цвета продавец запросил 55 000 долларов (примерно 3,7 миллиона рублей по текущему курсу). За эти же деньги можно приобрести новые Volkswagen Golf R или Toyota Supra. Стоит отметить, что крыша Chiron является частью карбонового монокока и выполняет важную роль в конструкции гиперкара.

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Скорее всего, оригинальный элемент продавец снял с разбитого гиперкара, поскольку Chiron никогда не предлагали в модификации с откидной крышей. При этом к покупке доступна базовая версия детали.

Более дорогую крышу с опцией Sky View, представляющую собой две стеклянные панорамные панели, оценивают в 62 000 долларов (примерно 4,2 миллиона рублей по текущему курсу).

В середине апреля в продаже появился комплект из четырех колес Bugatti Veyron. 20-дюймовые диски, разработанные специалистами фирмы OZ Racing, оценили в 27 500 долларов (около 2,2 миллиона рублей).

Bugatti Veyron, который вошел в историю

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