Опубликован актуальный график рейдов ГИБДД

По всей России до начала июня Госавтоинспекция проведет 20 рейдов по 13 тематикам, сообщил журнал «За рулем» и опубликовал расписание профилактических мероприятий.

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Четыре рейда («Пешеход — пешеходный переход», «Опасный груз», «Ремень безопасности» и «Такси») проходят на дорогах уже сейчас, они закончатся 15 мая.

Рейд «Нетрезвый водитель» состоится 13–15, 20–22 и 27–29 мая. Мероприятие «Ребенок-пассажир» пройдет с 4 по 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 мая.

С 16 по 22 мая состоятся рейды «Ребенок-пассажир-пешеход» и «Тахограф», а с 23 по 29 мая — «Мото», «Пешеходный переход» и «Автобус».

Наконец, с 30 мая по 5 июня сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия «Ребенок-пассажир-пешеход» и «Технический осмотр».

Отмечается, что за первые майские праздники дорожные полицейские выписали более 5 тыс. штрафов в каждом регионе.