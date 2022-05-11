Продажи Tesla рухнули

Из-за жестких ограничений в Китае, вызванных очередной вспышкой коронавируса, многие автопроизводители вынуждено останавливали свои производства. Не стала исключением и компания Tesla, у которой на территории Шанхая находится «Гигафабрика». Предприятие вернулось к работе 19 апреля после 22-дневного простоя. За прошедший месяц американская марка выпустила около полутора тысяч электрокаров, что на 98 процентов меньше мартовского результата.

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До приостановки мощностей шанхайская «Гигафабрика» выпустила в марте 65 800 электромобилей. После 22-дневного простоя специалисты Tesla планировали собирать до 2600 электрокаров в сутки, однако сейчас в планах компании выйти на показатель хотя бы в 200 моделей в день. Нестабильная ситуация связана с нехваткой комплектующих, которые автозавод не может получить из-за очередного локдауна в Шанхае. При этом не исключено, что коронавирусные ограничения продлят в регионе до конца мая.

Помимо Tesla, коронавирусные ограничения повлияли на весь автомобильный рынок Китая. По оценкам экспертов, за прошедший апрель продажи машин в стране сократились от 36 до 48 процентов по сравнению с мартом. При этом специалисты подчеркивают, что несмотря на все сложности с производством, популярность батарейных моделей в Поднебесной продолжает расти.