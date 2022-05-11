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3 часа назад

КамАЗ представил новый автомобиль «Компас»

Елена Прошина

Российский производитель тяжелых грузовиков «КамАЗ» официально представил мусоровоз на базе нового среднетоннажного грузовика «Компас» с индексом 43089-F5.

КамАЗ представил новый автомобиль «Компас»
Фото: КамАЗКамАЗ

Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе производителя.

По данным издания, мусоровоз оснащен теми же силовыми агрегатами, что и стандартный грузовик — 154-сильным турбодизелем Cummins ISF объемом 3,8 литра, работающим в паре с шестиступенчатой механикой. Масса шасси составляет 3075 килограмм, общий вес автомобиля — 8990 килограмм. Грузоподъемность ведущего моста превышает 6500 килограмм. Мусоровоз сопряжен цельнометаллической кабиной тоннельного типа, которая может быть со спальным местом или без него.

Продажи автомобиля стартовали в России в феврале 2022 года. Первыми моделями проекта стали развозные машины «Компас-9» и «Компас-12».

Автоновости,
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