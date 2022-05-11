КамАЗ представил новый автомобиль «Компас»

По данным издания, мусоровоз оснащен теми же силовыми агрегатами, что и стандартный грузовик — 154-сильным турбодизелем Cummins ISF объемом 3,8 литра, работающим в паре с шестиступенчатой механикой. Масса шасси составляет 3075 килограмм, общий вес автомобиля — 8990 килограмм. Грузоподъемность ведущего моста превышает 6500 килограмм. Мусоровоз сопряжен цельнометаллической кабиной тоннельного типа, которая может быть со спальным местом или без него.