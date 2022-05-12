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2 часа назад

Эксперты рассказали о влиянии «серого» импорта на автомобильный рынок России

Газета.Ru

Эксперты «Открытия Авто» рассказали ТАСС, что цены на автомобили в России в ближайшие 4–5 месяцев могут снизиться. Это зависит от того, будет ли отлажен механизм поставок по параллельному импорту.

Как «серый» импорт влияет на автомобильный рынок РФ
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

Отмечается, что ситуация с продажами машин в первые дни мая ухудшилась, однако функционирующий механизм параллельного импорта позволит ритейлерам в автомобильной сфере профинансировать транспортные и таможенные расходы, а также компенсировать риски, связанные с конвертацией валют.

«В идеале в перспективе 4-5 месяцев это может привести к снижению нынешних заоблачных цен не только на премиальные, но и на массовые бренды», — заключили эксперты.

Ранее власти РФ опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Туда вошли автомобильные комплектующие и некоторые западные бренды авто. В Минпромторге также рассказали, какие товары не войдут в перечень параллельного импорта.

Автоновости,Минпромторг,
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