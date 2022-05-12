Как «серый» импорт влияет на автомобильный рынок РФ

Эксперты «Открытия Авто» рассказали ТАСС, что цены на автомобили в России в ближайшие 4–5 месяцев могут снизиться. Это зависит от того, будет ли отлажен механизм поставок по параллельному импорту.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

Отмечается, что ситуация с продажами машин в первые дни мая ухудшилась, однако функционирующий механизм параллельного импорта позволит ритейлерам в автомобильной сфере профинансировать транспортные и таможенные расходы, а также компенсировать риски, связанные с конвертацией валют.

«В идеале в перспективе 4-5 месяцев это может привести к снижению нынешних заоблачных цен не только на премиальные, но и на массовые бренды», — заключили эксперты.