В Чехии опять повысились цены на бензин

ПРАГА, 12 мая. /ТАСС/. Цены на бензин и дизельное топливо в Чехии после некоторого снижения, произошедшего в конце марта после их резкого скачка в конце февраля, повышаются третью неделю подряд. Об этом сообщила в четверг чешская коммерческая компания CCS, с 2005 года собирающая ежедневно данные о стоимости автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) республики.

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"Стоимость одного литра бензина на АЗС республики за прошедшую неделю повысилась в среднем на 1,03 кроны - до 44,25 кроны (примерно $1,82), а цена дизельного топлива возросла на 0,87 кроны, до 46,44 кроны ($1,9) за литр", - отметила компания.

Максимального уровня стоимость автомобильного топлива достигала в Чехии 10 марта. В тот день на заправочных станциях страны за литр бензина требовали в среднем 46,64 кроны (примерно $2,15 по курсу на начало марта), а за литр дизтоплива - 49,3 кроны (около $2,35).