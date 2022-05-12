Ford останавливает производство нескольких моделей

Ford, как и другие крупные автопроизводители, постоянно корректирует рабочий режим, чтобы сгладить ущерб от продолжающегося дефицита комплектующих. На этот раз американскому автогиганту придется остановить сразу два завода — в канадском Оквилле и в Луисвилле, штат Кентукки. Конвейеры обоих предприятий будут простаивать всю неделю, что выльется в снижение объемов выпуска четырех моделей под шильдиками Ford и Lincoln.

Фото: Ford Ford

На заводе Ford в Оквилле налажено производство кроссоверов Ford Edge и Lincoln Nautilus. Площадка в Луисвилле выпускает внедорожники Ford Escape и кроссоверы Lincoln Corsair. На этой неделе оба конвейера остановлены. К работе они должны вернуться 16 мая, если ситуация с электронными компонентами улучшится.

Ford постоянно ищет разные способы справиться с нехваткой деталей, которая негативно сказывается как на домашних заводах, так и на производствах за рубежом. Так, компания отдает предпочтение сборке самых ходовых моделей, таких как Mustang и F-150. То есть заказы на эти автомобили выполняются в первую очередь.